Die VHS Dorsten bietet einen Kompaktkurs Russisch an, der am Freitagabend, 30. Oktober und 6. November sowie am Samstagvormittag, 31. Oktober und 7. November stattfindet.

Er richtet sich an Interessenten, die an russischsprachigen Ländern, seinen Bewohnern und an der russischen Sprache interessiert sind.

Der Kurs ist für Anfänger ohne Vorkenntnisse geeignet und bietet einen ersten Einblick in die Sprache und Kultur. Die Kosten belaufen sich auf 61 Euro. Eine telefonische Beratung erhält man bei der Fachbereichsleiterin, Petra Duda, unter der Telefonnummer 0 23 62 / 66 41 83.

Anmeldungen sind im VHS-Servicebüro, per E-Mail: vhs-und-kultur@dorsten.de oder über das Internet auf vhs-dorsten.de möglich. Weitere Informationen unter Tel.: 0 23 62 / 66 41 61.

Quelle: VHS Dorsten