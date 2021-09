Am Montag, 11. Oktober von 9.00 bis 12.00 Uhr, lädt die VHS alle Kinder zwischen acht und zwölf Jahren zur großen Waldolympiade ein.

An diesem Vormittag beschäftigen sich die Teilnehmer mit Aufgaben und Spielen, bei denen jeder seine Stärken einbringen kann. An verschiedenen Stationen können sie ihr Wissen über den Wald und seine Bewohner testen und ihr Können in den verschiedensten Disziplinen wie Laufen, Springen und Gewichtheben beweisen. Teamwork und Geschicklichkeit sind gefragt, um zu gewinnen.

Die Waldolympiade findet im Barloer Busch statt; die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro pro Kind.

Anmeldungen sind im VHS-Servicebüro, per E-mail: vhs-und-kultur@dorsten.de oder über das Internet www.vhs-dorsten.de möglich. Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel.: 0 23 62 / 66 41 60.

Quelle: VHS Dorsten