Am 8. März 2021 bestehen die "Teachers for Future Germany" seit zwei Jahren. Seit Dezember 2020 sind die Lehrer auch in der Stadt Dorsten aktiv.

Anlässlich des zweijährigen Bestehens und im Vorfeld des kommenden Globalstreiks von Fridays for Future am Freitag, 19. März 2021 wollen die Lehrer in Dorsten ein Zeichen zur Bewältigung der Klimakrise setzen und zwei Bäume pflanzen.

Am vergangenen Freitag, 12. März 2021, startete die Baumpflanz-Aktion um 7:00 Uhr

morgens in Dorsten in der Alleestraße vor den Häusern der Nr. 11 und 12. Eine Vertreterin der Initiative hielt eine kurze Ansprache.

Teachers for Future Germany stellen insgesamt folgende Forderungen:

Wir stellen uns an die Seite der Fridays-for-Future-Bewegung und unterstützen ausdrücklich ihre Forderungen zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens. Wir fordern eine sofortige, verpflichtende Verankerung der menschengemachten Klimakrise in allen schulischen Vorgaben. Wir fordern die Befähigung aller schulischen Mitarbeiter*innen zur aktiven Bewältigung der Klimakrise im schulischen Kontext.

Quelle: Teachers für Future Germany