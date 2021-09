Eine tolle Aktion passend zum beginnenden Herbst fand am Mittwoch im Wulfener St. Matthäus Kindergarten statt.

Dass Apfelsaft richtig lecker schmeckt, wissen viele Kinder, doch wie aus den schönen Äpfeln ein Apfelsaft wird, das konnten die Kinder nun live erleben. Um dies genauer herauszufinden bekamen die Kindergartenkinder Besuch von zwei ausgewiesenen Experten.

Jürgen Grewer und Michael Zielkowski vom RVR Ruhr Grün hatten für diesen Zweck extra ihre große Apfelsaftpresse mit in den Kindergarten gebracht. „Die Kinder konnten heute ihre selbst geernteten Äpfel von zu Hause mitbringen, um zu sehen was wir gemeinsam daraus machen“, erklärte Jürgen Grewer. Und weiter: „Die Kinder können dann mit ihren eigenen Händen etwas herstellen, was sie sonst vielleicht nur kaufen. Mit Hilfe dieser großen Apfelsaftpresse, die mit Muskelkraft funktioniert, können wir den Mädchen und Jungen gut zeigen, wie gesunden Lebensmitteln entstehen und dies völlig ohne Zusatzstoffe.“

Die Mädchen und Jungen waren nach der Einweisung so richtig bei der Sache und voller Tatendrang. Jede Gruppe des gesamten Kindergartens kam nach und nach an die Reihe. Sie durften Apfel für Apfel in den speziellen Häcksler legen und anschließend ging es dann zur Apfelpresse. Wo sie mit eigener Muskelkraft selbst aus dem zerkleinerten Apfelstückchen das leckere Getränk herstellen konnten. Natürlich wurde anschließend ausgiebig probiert. Zusätzlich hatte jedes Kind auch noch extra eine Flache mitgebracht, so konnte der gute Saft auch später noch Zu Hause genossen werden. Der vierjährige Ben aus Wulfen war voll auf begeistert. „Ich habe die Äpfel selbst aus Opas Garten geerntet und heute mitgebracht. Für meine Geschwister und Eltern, werde ich auch noch etwas mit nach Hause nehmen. Es macht mir richtig viel Spaß“, so der der vierjährige. Die Kindergartenleiterin Anja Stratmann freute sich auch über die tolle Aktion und das Kinder lernen, dass der „Apfelsaft nicht in der Flasche wachst“.

So war es für alle ein tolles Erlebnis und ein lehrhafter Vormittag, der den Kindern bestimmt noch lange in Erinnerung bleibt.

Text und Fotos: Bludau