Zwölf Jahre lang hat Gudrun Gabriel in Dorsten die Arbeit des Vereins „AusbildungsPaten im Kreis Recklinghausen“ organisiert; jetzt gab sie das Amt an Peter Thissen (2.v.l.) weiter.

Rund 60 Jugendliche wurden in dieser Zeit von ehrenamtlichen Dorstenern bei Berufsfindung, Stellensuche und Bewerbung unterstützt. Zwei Drittel der jungen Leute konnten in Ausbildung oder Arbeit gebracht werden, ein Drittel entschloss sich zum Besuch einer weiterführenden Schule. Björn Stockhecke, Koordinator für Studien- und Berufsorientierung an der Dietrich-Bonhoeffer-Hauptschule (l.) bedankte sich mit einem Frühlingsgruß für die „verlässliche, engagierte und angenehme Zusammenarbeit“. Der Verein sucht weiterhin im gesamten Kreis Recklinghausen neue Paten; Peter Thissenund Vereinsvorsitzender Dieter Korte (r.) hoffen auch in Dorsten auf Verstärkung (Kontakt: www.ausbildungspaten.de).