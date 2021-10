Die Autobahn Westfalen saniert auf der A43 die Fahrbahndecke. Daher ist die Anschlussstelle Lavesum in Fahrtrichtung Münster am Freitag (29.10.) ab 19 Uhr bis Samstag (30.10.) um 6 Uhr gesperrt. Zudem wird der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Eine Umleitung erfolgt via Rotem Punkt über die nachfolgende Anschlussstelle Dülmen.

In den Nächten von Dienstag (26.10.) auf Mittwoch (27.10.), Mittwoch auf Donnerstag (28.10.) und Donnerstag auf Freitag (29.10.) ist zudem in Fahrtrichtung Münster jeweils von 19 bis 6 Uhr die Tank+Rast-Anlage Hohe Mark-Ost gesperrt. In der Zeit von Donnerstag (28.10.) auf Freitag (29.10.) und von Freitag auf Samstag (30.10.) ist in Fahrtrichtung Wuppertal die Raststätte Hohe Mark-West gesperrt. Auch hier ist auf beiden Richtungsfahrbahnen jeweils in der Zeit der Sperrungen nur eine Spur frei. Auf der verbliebenen Spur ist die Geschwindigkeit auf 40 km/h beschränkt.

Einstreifig bei Marl wegen Markierungsarbeiten



Außerdem wird die gelbe Fahrbahnmarkierung in der Baustelle auf der A43 zwischen dem Kreuz Marl-Nord und der Anschlussstelle Marl-Sinsen in Fahrtrichtung Recklinghausen erneuert. Deswegen steht dem Verkehr dort am Samstag (23.10.) in der Zeit von 9 bis 13 Uhr nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Quelle: Autobahn Westfalen