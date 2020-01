Die Modernisierung der Dorstener Innenstadt ist eines der größten und wichtigsten Projekte innerhalb des Stadterneuerungsprogramms „Wir machen Mitte“. Dazu ist nun – nach einer Pause zum Jahreswechsel – der zwölfte Sonder-Newsletter „Baustellen-Nachrichten“ erschienen mit vielen Informationen zum Fortschritt der Bauarbeiten.

Die Arbeiten konzentrieren sich seit Jahresbeginn auf den Marktplatz, wo die am 6. Januar begonnenen Abbruch- und Auskofferungsarbeiten mittlerweile abgeschlossen sind. Die Lichtschächte entlang der Fassaden wurden eingebracht, der Aufbau der Entwässerungseinrichtung mit Schlitzrinnen und Abläufen ist fertiggestellt. Die Naturstein-Leitstreifen sind ebenfalls größtenteils gepflastert. Ab etwa Mitte Februar erfolgen die Klinker- und Natursteinpflasterarbeiten entlang der Fassade am nördlichen Rand des Marktplatzes.

Die Technik für den Stände-Brunnen wird in den nächsten Wochen installiert und der Sockel dann ausgepflastert. Zum Schutz des Tisa-Brunnens wurden die Schrifttafeln durch eine Fachfirma entfernt und eingelagert.

An den Polleranlagen in der Klosterstraße und Essener Straße werden die Pflasterarbeiten Anfang Februar abgeschlossen, sodass sie dann baulich fertiggestellt sind. Die Inbetriebnahme der Anlagen durch die Firma Intesik erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Am 31. Januar werden beide Bereiche wieder für das Durchfahren zu Lieferzwecken freigegeben.

In der Gordulagasse und Suitbertusstraße stehen die Pflasterarbeiten der Randbereiche noch aus. Sie werden im Laufe des Monats erfolgen. Die abschließende Möblierung in den Seitenstraßen erfolgt im weiteren Verlauf der Arbeiten.

Der nächste Bauabschnitt in der westlichen Recklinghäuser Straße (Altes Rathaus bis Ursulastraße) wird gegebenenfalls bereits im Februar ausgeschachtet. Die Anlieger werden in diesem Fall wie immer ca. eine Woche vorher über den konkreten Termin informiert.

Hinweis zur Ursulastraße: Das Parkverbot aufgrund der Zu- und Abfahrt zur Baustelle über die Ursulastraße ist weiter eingerichtet, die Einbahnstraßenregelung ist entsprechend aufgehoben.

Baustellen-Nachrichten



Da eine derart komplexe Baustelle „lebt“, sich ständig verändert und auch Zeitpläne sich aufgrund vieler Umstände verschieben können, gibt das Stadtteilbüro seit Februar 2019 monatlich die „Baustellen-Nachrichten“ als Sonder-Newsletter heraus. Er enthält jeweils einen aktuellen Plan für die Arbeiten der nächsten vier Wochen, berichtet über begleitende Aktionen und Termine.

Wer bei der Modernisierung der Innenstadt jederzeit aktuell informiert sein möchte, kann den Newsletter bestellen mit einer kurzen Mail an citymanagement@wirmachenmitte.de

Der Newsletter kann außerdem nachgelesen werden im Internet auf der Seite wirmachenmitte.de sowie auf Facebook/wirmachenmitte.

Quelle: Wir machen Mitte und Stadt Dorsten