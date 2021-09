Das Seminar zum Thema „Einführung in das Betreuungsrecht“ wird jetzt auch online angeboten. Sie benötigen dafür lediglich ein internetfähiges Endgerät (Handy, Tablet, Laptop oder PC).

Die Veranstaltung richtet sich an Angehörige, die eine rechtliche Betreuung übernommen haben oder werden. Aber auch Personen, die Interesse haben, eine rechtliche Betreuung ehrenamtlich zu übernehmen, sind herzlich eingeladen.

Eine rechtliche Betreuung können Erwachsene erhalten, die aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung einige Teilbereiche nicht mehr selbständig regeln können. Mit Unterstützung der rechtlichen Betreuung sollen die Betroffenen in der Lage sein, auch mit einer Beeinträchtigung ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen zu können.

In solchen Fällen bestellt das Betreuungsgericht einen rechtlichen Betreuer*in. Meist wird dieses Amt von Angehörigen, Freunden oder guten Bekannten übernommen. Es handelt sich um eine rechtliche Vertretung, daher werden gewisse Grundkenntnisse benötigt. Diese Grundlagen werden in dem Einführungsseminar vermittelt.

Die Teilnehmer bekommen Gelegenheit, individuelle Fragen zu stellen. Die Online-Veranstaltung Einführung in das Betreuungsrecht findet statt am Montag, 27. September 2021 um 16 Uhr. Das Seminar ist kostenlos, lediglich eine Anmeldung ist bis zum 24. September 21 erforderlich. Interessierte senden eine Mail an a.schlueter@caritas-dorsten.de oder an info@caritas-dorsten.de.

Unabhängig von der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, sich individuell durch die Mitarbeiter*innen des Betreuungsvereins des Caritasverbandes Dorsten beraten und unterstützen

zu lassen.

Für weitere Informationen, eine Beratung oder Interesse an einer ehrenamtlichen Betreuungsübernahme stehen Andrea Schlüter oder Brigitte Hellerberg unter der Telefonnummer 02362 / 918 700 zur Verfügung.

Quelle: Caritasverband für das Dekanat Dorsten e. v.