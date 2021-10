Ende Oktober startet in der VHS eine zweiteilige Veranstaltungsreihe, die energiesparendes Bauen und Wohnen im Blick hat.



Am Donnerstag, 28.Oktober um 18.00 Uhr, gibt Dipl.-Ing. Hermann Josef Schäfer in der Volkshochschule einen Überblick über die Möglichkeit der energetischen Sanierung von Gebäuden.

Fast 90 Prozent der Energie in deutschen Haushalten werden für Heizung und Warmwasser verbraucht. Wer ein energieeffizientes Zuhause hat, kann kräftig sparen. Die Teilnehmer_innen erhalten einen Überblick über sinnvolle Maßnahmen, wie Dämmung von Außenwänden, Kellerdecken oder Dachflächen, Erneuerung von Heizung, Fenster und Außentüren, erfahren aber auch alles Wissenswerte über die Energetische Fachplanung und Baubegleitung.

„Umweltfreundlich Heizen mit Wärmepumpen“ ist das Thema einer zweiten Veranstaltung am Dienstag, den 09. November um 18.00 Uhr.

Die Wärmepumpe gehört in die Kategorie erneuerbare Energien und ist damit sehr umweltfreundlich. Sie bezieht ihre Energie aus dem Erdreich, dem Grundwasser oder der Luft, um das Haus zu heizen und das Brauchwasser zu erwärmen. Dabei schont die Wärmepumpe nicht nur die Umwelt, sondern spart auch fossile Energie und Geld auf dem Bankkonto. Im Vortrag lernen die Teilnehmer_innen die verschiedenen Typen von Wärmepumpen und deren Einsatzbereiche kennen.

Die Gebühr beträgt jeweils 11 Euro. Um eine vorherige telefonische Anmeldung wird gebeten unter Tel. 0 23 62 / 66 41 61. Voranmeldungen sind auch über das Internet: www.vhs-dorsten.de möglich.

Quelle: VHS Dorsten