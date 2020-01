Die Gemeinde Schermbeck weist darauf hin, dass in der Terminübersicht des Abfallkalenders 2020 die Straßenreinigung ganzjährig mit wöchentlichem Reinigungsintervall dargestellt ist.

Wie in den Vorjahren wird die Straßenreinigung in der Zeit von Januar bis August jedoch unverändert im Abstand von zwei Wochen durchgeführt. Die nächste Straßenreinigung erfolgte somit wieder turnusgemäß am 21. Januar und danach bis Ende August 14-tägig.