Aufgrund der aktuellen Lage sagt die Parkinson Selbsthilfegruppe Marl, Dorsten, Haltern am See weiterhin bis auf weiteres alle Veranstaltungen ab. Insbesondere die für Donnerstag, 24. September, vorgesehene Gruppenstunde im Café Leuchtturm an der Dreifaltigkeitskirche in Marl, Brassertstraße 40, fällt aus.

Ob die für den 29. Oktober vorgesehene Gruppenstunde stattfinden kann, hängt von der weiteren Entwicklung in der Corona-Krise ab.

Hilfe zur Selbsthilfe bei Parkinson – die Parkinson Selbsthilfegruppe Marl, Dorsten, Haltern am See führt Freizeitaktivitäten durch, bietet Vorträge von Fachleuten und Ärzten zu relevanten Themen und vieles mehr.Weitere Informationen erteilt Heike Lück, Tel. 02365/56900.

Quelle: Parkinson SelbsthilfegruppeMarl Dorsten Haltern am See