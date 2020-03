Der Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung Bund, Hans-Jürgen Kesten, erteilt kostenlos Rat bei Fragen zur gesetzlichen Rentenversicherung und hilft bei der Antragstellung und einer Kontenklärung bei der Deutschen Rentenversicherung. Der nächste Sprechtag findet am Donnerstag, 19. März, von 15 bis 18 Uhr im Hause der Familienbildungsstätte an der Beethovenstraße 1 in der Feldmark statt. Anmeldung unter Tel. 02366/505522.