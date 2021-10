Für herbstliche Genüsse: Der Regionalverband Ruhr (RVR) verkauft am Besucherzentrum Heidhof sowie an seinen Forsthöfen Haard und Üfter Mark Wild-Fleisch – einzelne Stücke, aber auch ganze Tiere. Das Wildbret stammt aus den Wäldern des RVR und ist garantiert frisch.

Der Heidhof in Bottrop bietet portioniertes Wild-Fleisch an. Käuferinnen und Käufer können zwischen verschiedenen Stücken vom Rot-, Reh- und Schwarzwild wählen, z. B. Filet, Keule oder Rücken. Nicht immer vorrätig sind Spezialitäten wie etwa Wildbratwurst oder -schinken. Das Fleisch kann über ein Formular im Internet oder telefonisch unter 02045/40560 bestellt werden. Unter Coronabedingungen wird das Wild nur nach telefonischer Terminvereinbarung verkauft.

Wer's groß mag, wendet sich an die Forsthöfe Haard in Haltern oder Üfter Mark in Dorsten. Dort werden ganze Tiere mit Haupt, Läufen und Decke (ohne Innereien) angeboten. In Haltern können Kundinnen und Kunden das Tier selbst zerlegen (wenn gewünscht unter Anleitung), in Dorsten vermittelt der Förster einen Metzger und übernimmt den Transport dorthin. Auf jeden Fall muss das gewünschte Tier telefonisch vorbestellt werden (Haard: 02364/92030, Üfter Mark: 02866/4491).

Infos, Bestellformular und die Preisliste für sämtliche Wild-Angebote des RVR stehen finden Sie hier.