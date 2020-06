Diese Zeiten sind für die Schulen unter zahlreichen Gesichtspunkten etwas Besonderes: Infektionsrisiko, Schulschließung, Lernen auf Distanz, Unterricht nach einem rollierenden System – und das alles mit Abstand.

Wegen der Abstandsregeln sind den beiden Abschlussjahrgängen (Jahrgang 10 und Abitur) der Gesamtschule Schermbeck die traditionellen Formen des Abschiednehmens von der Schule verwehrt geblieben. Dies gilt insbesondere für die Abschlussgottesdienste in St. Ludgerus, die festlichen Abschlussfeiern und Abschlussbälle: Der Jahrgang 10 hätte im Ramirez gefeiert, die Abiturientia in der Niederrheinhalle in Wesel. "Trotz aller Widrigkeiten sind unseren Absolventinnen und Absolventen hervorragende Leistungen gelungen", freut sich Schulleiter Norbert Homann. Die letzten Abiturprüfungen laufen noch.

Aber: "Wir feiern trotz Corona!" so Homann. "Durch die grandiose Initiative unseres Schulpflegschaftvorsitzenden, Oliver Katzenberger, werden wir unter Beachtung aller Vorgaben der Corona-Schutzverordnung und nachdem das Schulministerium nun endlich Abschlussfeiern mit Eltern und weiteren Familienangehörigen genehmigt hat, die Schulabschlüsse in einem ganz besonderen Rahmen gebührend feiern: im Autokino Dorsten."

Oliver Katzenberger schreibt dazu in einem Elternbrief an die Eltern der Abiturientia:

"Jetzt heißt es noch, das Abiturzeugnis – die allgemeine Hochschulreife – in Empfang zu nehmen und einen endgültigen Schlussstrich unter die Schulzeit zu setzen. Normalerweise findet dies in einem entsprechend feierlichen Rahmen statt, denn es ist ein wichtiger Schritt im Leben unserer Nachkommen. Unter normalen Umständen ist die Erinnerung daran mit viel Freude, Stolz, den tollen Ereignissen auf der Party an diesem Abend und einem Lächeln im Gesicht verknüpft. Nicht so in diesem Jahr.Ein Virus wird im Gedächtnis bleiben: eine Zeit, in der alles anders ist und jedes erinnerungswürdige Event abgesagt wurde; eine Zeit, in der unseren Kindern viel abverlangt wurde und in der das Abitur eine noch größere Herausforderung darstellte. Diese extremen Belastungen wurden von den Jugendlichen gemeistert und mit der entsprechenden Ernsthaftigkeit in Eigenregie bewältigt.

Und trotzdem fehlt am Ende etwas: Der besondere Abschluss.

Es fehlt der Abschluss als Gruppe, als Jahrgangsstufe, als Gemeinschaft, die sich zusammengerauft und die Ungewissheit, die durch andere geschaffen wurde, bewältigt hat.

Zu guter Letzt möchte ich Ihnen als Vater eines 2020er-Abiturienten noch meine persönliche Meinung dazu mitteilen: Mit ist es wichtig, meinem Sohn einen erinnerungswürdigen Tag zu gestalten. In dieser wirklich ernsten Zeit ist es notwendig, dass wir Momente schaffen, an die sich unsere Kinder gerne zurückerinnern. Das Abitur ist einer davon. Es gibt leider keine schönere, umsetzbare Alternative."

Aufgrund der Umstände musste nun sehr kurzfristig geplant werden. Doch jetzt steht die Struktur.

Der Jahrgang 10 (146 Schülerinnen und Schüler) erhält die Zeugnisse im Rahmen einer würdigen Feier, die mit einer religiösen Einleitung beginnt, am Donnerstag, 18. Juni, ab 11.00 Uhr im Autokino Dorsten. Der Einlass beginnt um 09.30 Uhr, denn es dauert einige Zeit, bis ca. 250 Fahrzeuge der Corona-Schutzverordnung entsprechend geparkt sind. Die religiöse Einführung wird von den Pfarrern Honermann und Herzog gehalten, neben den Schülerinnen und Schülern sprechen Schulleiter, Elternvertreter und Bürgermeister.

Die Abiturientia 2020 (91 Schülerinnen und Schüler) erhält die Zeugnisse im Rahmen einer würdigen Feier, die mit einer religiösen Einleitung beginnt, am Donnerstag, 25. Juni ab 09.30 Uhr ebenfalls im Autokino Dorsten. Der Einlass beginnt um 08.00 Uhr.

Beide Veranstaltungen dauern ca. 2,5 Stunden, weil die Zeugnisausgabe aufgrund der Abstandsregeln deutlich aufwendiger ist. Die Absolventen sitzen mit ihren Familienangehörigen (pro Familie können bis zu drei Autos auf das Gelände fahren) bis zur Zeugnisausgabe in den Autos. Zur Zeugnisausgabe kommen die Schülerinnen und Schüler auf einem roten Teppich, der eigens besorgt wurde, zur Bühne. Leider müssen die Familienangehörigen bei ihren Autos bleiben. Aber das große Ereignis wird ja auf die Großbildleinwand übertragen. Die Schule erhält einen Mitschnitt der Veranstaltung.

"Wir freuen uns, dass der Veranstalter Night Affairs uns mit dem Autokino Dorsten diese Möglichkeit bietet", so Norbert Hohmann abschließend.

Quelle: Gesamtschule Schermbeck