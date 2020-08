Am gestrigen Sonntag spielte die U23 auf heimischen Gefilden gegen den Bezirksligisten SF Lowick.

Ziel der Trainer war es, sich nicht abschiessen zu lassen. Dieses versuchte die Mannschaft auch sofort mit offensiven Pressing umzusetzen.

Schon nach 10 Minuten sollte das offensive Spiel Früchte tragen. Dorian Weber setzte sich auf der Außenbahn durch, zog zur Mitte und traf mit einem Distanzschuss ins linke obere Eck. Somit stand es 1:0 für die Schermbecker.

Auch das 2:0 durch Leon Schwandt ließ nicht lange auf sich warten. Er erkämpfte sich den Ball, lief aufs gegnerische Tor zu und schob den Ball gekonnt links am Torwart vorbei ins Netz.

Nun wurde das Spiel etwas aggressiver.

Nach einem Foul von Fatih Coban, der dafür den gelben Karton sah, bekam der gefoulte Lowicker wegen Beleidigung die rote Karte.

Marcel Schwandt erkämpfte sich den Ball und lief aufs Tor zu. Mit dem Aussenriss traf er leider nur das Aluminium. Die Enttäuschung darüber wurde Ihm durch Ali Salha aber genommen, da er den Abpraller nutze und zum 3:0 einnetzte.

Das war dann auch der Halbzeitstand.

Verletzungsbedingt wurde Marcel Schwandt durch Seyfettin Yesilmen ersetzt.

Auch nach der Halbzeit hatte man nicht das Gefühl, das sich die Schermbecker auf den drei Toren ausruhten. Sie begannen wieder sehr offensiv.

In der 70 min gelang den Lowickern dann noch der Anschlusstreffer zum 3:1 welches auch der Endstand war.

" Wir sind gut vorbereitet und sehr gut für die Meisterschaft aufgestellt. Unsere Spieler setzen genau das um, was wir Ihnen beim Training übermitteln. Wir haben ein Team mit grossartigen Spielern, die allesamt ehrgeizig, diszipliniert und kämpferisch stark sind"

so Co Trainer Stefan Schwandt

Am kommenden Sonntag um 13.15 Uhr empfängt die U23 der Schermbecker den Bezirksligisten SV Disteln zum letzten Testspiel vor der Meisterschaft.

1. HZ

Justin Woeste, Moritz Klüsener, Nico Wickermann, Fatih Coban, Denniz Dana, Süleyman Dogan, Ali Salha, Leotrim Pelaj, Dorian Weber, Marcel Schwandt und Leon Schwandt

Für Fatih Coban kam in der 75 min. Jerome Brünlingaus und Leon Schwandt musste in der 88 min verletzungsbedingt durch Emre Cetin ersetzt werden.