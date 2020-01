Siege, starke Platzierungen, Leistungsexplosionen, "Qualis" für Westfälische Meisterschaften –so lassen sich in Schlagworten die Ergebnisse zusammen fassen.

Mona Söhring gewann die 50 m der 11jährigen Mädchen in "unglaublichen" 7,00 Sekunden. Lasse Lohrke war schnellster M13-Athlet über 800 m. Er gewann in vorzüglichen 2:24,98 min und schlug dabei immerhin den westfälischen Crossmeister des Jahres 2019, Arik Straub (LG Olympia Dortmund). Ein noch größerer Leistungssprung gelang Cedrik Schmuck. Er steigerte sich um neun Sekunden auf 2:24,64 min und wurde damit Fünfter der M14. Er unterbot damit die Norm für die Teilnahme an den Westfälischen U16-Meisterschaften, die im März im Paderborner Ahorn-Sportpark ausgetragen werden.

Bastian Brinkmann (M14) erfüllte die "Westfalen-Quali" über 60 m als Sechster in 8,62 Sekunden. Außerdem wurde er Dritter über 300 m in 44,33 sec. Als schnellste U18-Athletin erwies sich bei ihrem Wettkampf-Debüt über 1.500 m Philine Matties in 5:37,44 min. Clara Hülsmann (U20) wurde Dritte über 60 m in 8,4 sec.

Weitere Ergebnisse:

W11: Mona Söhring 800 m 2:55,02 min (7.), Lotta Lohrke 50 m 8,38 sec

W13: Leandra Beisenbusch 60 m 9,07 sec

W14: Eva Bergmann 50 m 9,49 sec

wU18: Charlotte Wilkes 60 m 9,64 sec

M12: Ben Janotta 800 m 2:52,26 min (trotz Sturz)

M13: Luca Neugebauer 800 m 2:36,89 (5.), Konrad Enberg 800 m 2:42,99 min (7.)

M14: Joakim Vennemann 60 m 9,06 sec, Jonathan Sedelis 60 m 9,30 sec

Quelle: Leichtathletik-Team Dorsten