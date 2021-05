Lenno kam im Juni 2018 als Abgabehund zu uns ins Tierheim.

Bisher kennt er nur das Leben als Hofhund.

Er hatte dort kein schlechtes Leben da er sich Rassebedingt draußen auch sehr wohl fühlt, jedoch wurden ihm nie Grenzen gesetzt.

Bei fremden Personen ist Lenno erstmal misstrauisch, er braucht einige Zeit um Vertrauen zu fassen.

Wenn er jemanden aber erstmal ins Herz geschlossen hat, kuschelt er sehr gerne und albert auch schonmal rum.

Lenno musste bei uns erstmal Dinge lernen wie z.B an der Leine spazieren gehen oder sich bürsten zu lassen, mittlerweile klappt das auch schon sehr gut.

Wenn er auf bestimmte Dinge keine Lust mehr hat, schlägt er oft mit den Vorderbeinen, um sich Raum zu verschafften.

Bei fremden Personen würde er in solchen Übungssituationen auch zuschnappen.

Seit einigen Monaten besucht er zusammen mit seinem Gassigänger die Hundeschule, wo er schon einiges gelernt hat.

Unter anderem nimmt er am CrossDogging Kurs teil, wo er die Aufgaben meist mit Bravour meistert, da er großen Spaß am Training hat.

Wir suchen für Lenno eine Familie mit Hundeerfahrung und großem Grundstück, wo er auch draußen leben kann wenn er mag.

Bei Fragen oder Interesse an Lenno, können Sie sich gerne telefonisch (02362-76179) oder per E-Mail: tierheim-dorsten@gmx.de im Tierheim melden.