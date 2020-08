Die Rad- und Wandergruppe des Heimatvereins Rhade unternimmt am Samstag, 22. August 2020 eine Fahrradtour zum Coesfelder Hotel Brauhaus Stephanus.

Wer mitradeln möchte, sollte sich um 10:00 Uhr am Heimathaus (Rhader Wassermühle, Lembecker Straße) einfinden.Von dort geht es vorbei am Kranenmeer nach Heiden, entlang der "Düwelsteene" zum Tretbecken.

Nach kurzer Rast geht es weiter über Velen zum Heimathaus Hochmoor.

Zur Mittagspause steht dann der Besuch des Brauhauses in Coesfeld an. Der Rückweg führt über die "Eislounge" in Maria Veen, den "Galgenberg" in Reken, das "Grüne Tal" und den "Elven" zurück zum Heimathaus in Rhade. Die Gesamtstrecke ist ca. 74 km lang. Ab Maria Veen besteht auch die Rückreisemöglichkeit mit dem Zug.

Alle Teilnehmer sollten zur Einkehr in die Gastronomie unbedingt einen Mund-Nase-Schutz mitbringen.

Quelle: Heimatverein Rhade