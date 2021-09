Oliver Jahnich und Matthias Feller von der Sparkasse Vest starten gemeinsam mit Bürgermeister Tobias Stockhoff ihre Mission: Spenden nach und nach an gemeinnützige Vereine und Institutionen in Dorsten verteilen.

„Normalerweise würden wir das mit allen Spendenempfängern gemeinsam feiern“, so Matthias Feller, Marktbereichsdirektor der Sparkasse Vest in Dorsten. „Eine offizielle Spendenübergabe organisieren, Projekte der Öffentlichkeit vorstellen und den Menschen für ihr ehrenamtliches Engagement in Dorsten danken. Im August 2021 ist dies leider noch immer nicht möglich. Deswegen besuchen wir die Vereine und Institutionen nacheinander und überreichen die Spendengutscheine

persönlich“, so Matthias Feller weiter.

Nun fanden die ersten zwei Spendenübergaben im Rahmen eines Konzerts des Vereins für bürgerschaftliches Engagement in Dorsten statt. Unter der Begleitung der Blasmusik St. Marien überreichten Bürgermeister Tobias Stockhoff, Marktbereichsdirektor Matthias Feller, sowie Dirigent und Sparkassenmitarbeiter Oliver Jahnich die Spendengutscheine.

19.000 Euro erhielt der Verein „Dorsten Dankt Dir“. Vereinsmitglied Norbert Holz sagt: „Wir sammeln Spenden und leiten diese an ortsansässige Vereine weiter. So erhalten aus dieser Spende unter anderem die Big Band Dorsten, die Stadtklänge 2021 und die Frauenkulturtage Unterstützung.“

Hans Kratz, erster Vorsitzender des Bürgerparkvereins, nahm ebenfalls eine Spende entgegen. „Mit den 2.500 Euro möchten wir das Projekt „Kunstbänke“ im Bürgerpark voranbringen.“, erzählt der ehemalige Rektor der Gesamtschule Wulfen, der sich ehrenamtlich für den Verein engagiert.

Quelle: Sparkasse Vest