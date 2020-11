Tier der Woche

Rowdy kam als Fundtier zu uns.

Als ehemaliger Streuner scheint er bereits einiges mitgemacht zu haben, was man ihm teilweise ansieht. Rowdy ist FIV positiv getestet und derzeit ohne gesundheitliche Probleme. Seine Erkrankung sieht man dem stattlichen Kater nicht an, was hoffentlich noch lange so bleibt. Wir suchen für Rowdy einen Einzelplatz, wo er seine Menschen nicht mit anderen Katzen teilen muss. Die findet er nämlich eher nervig. Da er ein ehemaliger Streuner ist, wäre ein eingezäunter Garten ideal für ihn. Freigang darf er aufgrund seiner Erkrankung leider nicht haben. Wenn es um Futter geht, kann er schon mal etwas ruppiger werden, sodass keine Kinder im neuen Zuhause sein sollten.

Bei Fragen oder Interesse an Rowdy, können Sie sich gerne telefonisch (02362-76179) oder per E-Mail: th-dorsten@vodafone.de für einen Kennenlerntermin im Tierheim melden.