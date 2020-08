Besonderes Engagement von ehrenamtlich tätigen Schermbeckern wird jährlich mit der Verleihung einer Ehrenamtsmedaille nebst Urkunde und einem Preisgeld von 250 Euro gewürdigt. Dieser Preis wird basierend auf Vorschlägen aus der Bürgerschaft einmal im Jahr an eine verdiente Person, Gruppe oder einen Verein im Rahmen einer würdigen Übergabe in der Dezember-Ratssitzung verliehen.



Die Schermbecker Bürger, Vereine, Gruppierungen und Verbände sind daher aufgerufen, bis zum 1. November 2020 Vorschläge für die Verleihung der Ehrenamtsmedaille 2020 einzureichen. Sie haben die Möglichkeit, die Vorschläge formlos in schriftlicher Form beim Bürgermeister oder der Gemeindeverwaltung per Email an info@schermbeck.de, per Telefax 02853/9104203 oder unter der Anschrift der Gemeinde (Gemeinde Schermbeck, Weseler Straße 2, 46514 Schermbeck) einzureichen.

Sie sollen neben einer sachlichen Begründung zu den besonderen ehrenamtlichen Verdiensten die individuellen Kerndaten der/des Vorgeschlagenen enthalten (Vor- und Familiennamen, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Beruf zum Zeitpunkt des Vorschlages und Anschrift).

Ein Gremium, welches sich aus je einem Vertreter der Kulturstiftung, des Marketing-Vereins "Wir sind Schermbeck", den Schulleitungen, der Heimatvereine, der Werbegemeinschaft, der Kirchen, des Gemeindesportverbandes, des Seniorenbeirates und dem Bürgermeister zusammensetzt, wird in nichtöffentlicher Sitzung mit Stimmenmehrheit dann eine Auswahl treffen.

Quelle: Gemeinde Schermbeck