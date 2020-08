Fünf junge motivierte Menschen aus Bottrop, Dorsten und Gladbeck starteten jetzt ihre Ausbildung als Bankkaufleute und unterstützen zukünftig das Team der Vereinten Volksbank. Die Vorstandsmitglieder Johannes Becker, Ingo Hinzmann und Martin Wissing begrüßten die neuen Auszubildenden in der Hauptstelle in Dorsten. "Ausbildung bedeutet Zukunftssicherung. Die Zukunft unserer Bank sind unsere Nachwuchskräfte", so Christian Hinsken, Leiter Personalmanagement.

Sven Casper, Michelle Rogatschew, Dijana Savic, Florian Synofzik und Marie Timmer freuen sich auf ihre Aufgaben und die Mitglieder und Kunden in den Filialen in Dorsten, Bottrop und Kirchhellen. Auf ihren praktischen Einsatz werden sie vom Ausbildungsteam Nadine Aschoff und Christian Hinsken auf das Berufsleben vorbereitet.

Dem Start mit der Vorstellung der jungen Leute in allen Geschäftsstellen folgt eine Orientierungswoche zu den Themen Mitgliedschaft, Kundennähe und Technik. Die genossenschaftliche Idee sowie die Grundlagen zum Datenschutz und dem Bankgeheimnis werden ihnen nähergebracht.

Weitere Workshops und Trainings runden die Ausbildung ab. Um den Einstieg in die neue Welt zu erleichtern, werden sie von den Azubis des zweiten und dritten Lehrjahres in den ersten Tagen unterstützt. Auszubildende der Vereinten Volksbank werden über insgesamt 2,5 Jahre von Kolleginnen und Kollegen begleitet. Sie geben ihnen Einblick in die verschiedenen internen und externen Bereiche.

„Abwechslung bestimmt unseren Alltag. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll und abwechslungsreich", so Christian Hinsken: " Ebenso vielfältig sind auch die Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten. Unser Ziel ist es, motivierte und engagierte junge Leute für unser Team zu begeistern und für unsere Kunden zu gewinnen. Wir haben bereits allen Azubis, die in diesem Jahr ihre Prüfung haben, eine Übernahme angeboten." Der Personalleiter weist darauf hin, dass derzeit weitere Bewerbungen auf einen Ausbildungsplatz für 2021 entgegengenommen werden.

Quelle: Vereinte Volksbank eG