Das nostalgische Riesenrad "Roue Parisienne" ist nicht nur abends bunt beleuchtet eins der schönsten Riesenräder Europas.

Die Dortmunder Schaustellerfamilie Burghard-Kleuser bietet Besuchern in 36 drehbaren Gondeln des Großriesenrades im Pop up-Freizeitpark funDOmio an den Westfalenhallen einen Blick aus 48 Metern Höhe über Dortmund. Das Riesenrad ist eine von 30 Attraktionen des Freizeitparks, der bis zum 11. August an den Westfalenhallen täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet ist. Es gibt Tickets online vorab auch nur zum Flanieren unter Freizeitpark.