In der katholischen Propsteigemeinde feiert Propst Coersmeier, stellvertretend für alle, die Messen der Karwoche und der Ostertage- so am Karsamstag (11.4.), 21 Uhr, die Osternacht. Ostersonntag (12.4.) um 10 Uhr erklingt ein Festgeläut der katholischen und evangelischen Kirchen.

Geweihte kleine Osterkerzen liegen in der Kirche aus und können mitgenommen werden. Die Kerzen für zu Hause können an der Osterkerze entzündet werden. Es liegen passende Texte bzw. Predigten in der Kirche aus. Die Kirche ist ab Sonntag täglich von 10-18 Uhr geöffnet, ab Ostersonntag werden die Glocken wieder jeden Abend um 19.30 Uhr läuten, bis sich die Situation ändert. Besinnliche Texte, ergänzt durch Orgelmusik sind als Videos auf der Homepage: propsteikirche-dortmund.de zu find

