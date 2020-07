Trödeln und tauschen, ins Gespräch kommen und neue Seiten der Nordstadt entdecken – dazu bieten die Hofmärkte am 12. September wieder Gelegenheiten.

Das erfolgreiche Format wird in der Pandemie zur besonderen Herausforderung. Das Quartiersmanagement will mit den Märkten ein wenig Farbe in den Alltag zu bringen, natürlich mit Sicherheitsvorkehrungen. Dass das Interesse groß ist, zeigen viele Neuzugänge unter den Anmeldungen. Bis zum 31. Juli können sich unter Quartiersmanagement noch weitere melden. Die Teilnahme ist kostenlos. Foto: QM