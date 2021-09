Spontan und eine Nummer kleiner als sonst kommt das Westparkfest 2021 daher. Zurück zu den Wurzeln – zurück ins Quartier: Tage des Quartiers – Westparkfest light! Die Coronaschutzverordnung lässt es ebenso zu wie die geräumigen Parkwiesen: Kultur, Spiel und Spaß draußen und auf Abstand.

Die Veranstaltung ist auf maximal 2.000 ParkbesucherInnen ausgelegt; es herrscht Maskenpflicht an allen Ständen und Warteschlangen, aber auf den Bierbänken und mitgebrachten Decken nicht. Reichlich Desinfektionsspender stehen zur Verfügung…

Das Programm am Samstag , 18.9.21



Tag des Quartiers ab 14 Uhr:

Unionviertel Spielwiese: An 10 Spielstationen können Kinder ihr Geschick ausprobieren und sich beweisen. Diese Spielstationen werden von Vereinen und Gruppen aus Dortmund betrieben, die die Gelegenheit nutzen, sich zu präsentieren. Wer auch noch einen Spielstand anbieten möchte meldet sich bitte unter: info@westpark-dortmund.de

Auch z.B.das Seniorenbüro Innenstadt-West ist mit einer Plauderbank vertreten, so dass alle Generationen am Tag des Quartiers eingebunden werden. Die RiesenRutsche kann den ganzen Nachmittag kostenlos genutzt werden - von allen.



Live Musik ab 19 Uhr mit Jah Culture:

Am Samstag Abend gibt's Summer Vibes im Dortmunder Westpark mit Jah Culture. Sie kommen selbst aus dem Quartier und freuen sich im heimischen Westpark wieder spielen zu dürfen gute Unterhaltung zu bieten: Songs für gute Laune, zum Mitsingen und Mitwippen. Es wird alles in sommerliche Reggae Party Rhytmen gecovert. "Man kann den authentischen Reggae Rhythmen von JAH CULTURE einfach nicht widerstehen kann - versprochen ! Und ab 22 Uhr ist dann Nachtruhe - versprochen!" so die Veranstalter.



Sonntag 11-17 Uhr - Trödelmarkt

(Einlass in den Park ab 8.30 Uhr):

Der Trödelmarkt ist noch nicht ausverkauft, über die Homepage draussen-verkaufen.de gibt es noch Standplätze.

Des Weiteren laden an beiden Tagen Kinderattraktionen (Karussell/Hüpfburg) und zahlreiche Essensstände zum Flanieren und Verweilen ein.