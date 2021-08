Seit Montag, 9. August tourt ein Impf-Bus durch Dortmund. Das Impfzentrum Phoenix-West weitet damit seinen Service durch Vor-Ort-Angebote aus. Der Bus wird an zentralen und gut besuchten Stationen halten.

Donnerstag, 12.August, 8 – 15Uhr, Wochenmarkt Scharnhorst, (Parkplatz

Gesamtschule Buschei)

Gesamtschule Buschei) Samstag , 14. August, 8 – 15 Uhr, Hansa Markt, Arkaden am Hansa Platz, Hansastr. 61-63

Sonntag, 15. August, 8 bis 15 Uhr, Gesamtschule Scharnhorst (während der Evakuierung), Mackenrothweg 15

Alle Impfwilligen ab 16 Jahren werden vor Ort ausführlich aufgeklärt und beraten – genauso wie im Impfzentrum. Dabei haben die Impf-Interessierten die Wahl zwischen den Impfstoffen Johnson & Johnson, Moderna oder Biontech.

Personalausweis reicht



Mitzubringen sind nur der Personalausweis und der Impfpass (falls vorhanden, dieser kann aber auch vor Ort neu ausgestellt werden). Aufklärungs- und Einwilligungsblätter werden vor Ort ausgefüllt. Die Zweitimpfungen sind durch einen erneuten Besuch des Impfbusses oder alternativ im Impfzentrum gesichert. Beim Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson ist keine Zweitimpfung nötig.

Info

Vollständig geimpft sind in Dortmund bislang 334.601 Menschen. Insgesamt wurden 686.759 Impfdosen verabreicht. Dazu zählen Erst- und Zweitimpfungen in den Dortmunder Krankenhäusern, in Arztpraxen, in Impfzentren und durch mobile Teams. Nicht enthalten sind die Impfungen durch Betriebsärzt*innen und Privatärzt*innen, da diese unmittelbar ans RKI gemeldet werden.