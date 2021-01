42 neue positive Corona-Testergebnisse meldete gestern das Dortmunder Gesundheitsamt. Der Inzidenzwert liegt bei bei 134,1 und es gab 3 weitere SARS-Covid-19 Todesfälle.

Am Samstag sind 42 positive Tests hinzugekommen. Keiner dieser Fälle lässt auf einen familiären Zusammenhang schließen.Seit dem ersten Auftreten der Erkrankung in Dortmund liegen bis heutte 14.147 positive Tests vor. 12.353 Menschen gelten als genesen. Aktuell sind 1.625 Menschen in Dortmund mit dem Virus infiziert.



1974 Dortmunder in Quarantäne

Nach der Berechnung der Stadt anhand der RKI-Methodik wird der Inzidenz-Wert 134,1 betragen. Zurzeit werden in Dortmund 156 Corona-Patienten stationär behandelt, darunter 30 intensivmedizinisch, davon wiederum 21 mit Beatmung.

Bedauerlicherweise wurden dem Gesundheitsamt gestern 3 weitere Todesfälle gemeldet. Eine 91-jährige Frau ist bereits am 28. Dezember verstorben, nach einem stationären Aufenthalt seit dem 26. Dezember, nicht ursächlich an Covid-19.

107 verstarben an Covid-19

Ein 90-Jähriger starb am 1. Januar, er war am 30. Dezember ins Krankenhaus gekommen, nicht ursächlich an Covid-19. Ebenfalls am Neujahrstag starb eine 89-Jährige ursächlich an Covid-19 nach einem stationären Aufenthalt seit dem 29. Dezember. Insgesamt verstarben somit in Dortmund 107 Menschen ursächlich an Covid-19, weitere 62 mit SARS-CoV-2 infizierte Patienten verstarben aufgrund anderer Ursachen.

Antworten auf viele Fragen zu Corona

Antworten auf viele Fragen rund um Corona und die Situation in Dortmund und geltende Regeln finden sich auf der Webseite Corona-Dortmund sowie unter corona-inzidenz.dortmund.de.

Auch Informationen zur Impfung und zum Impfzentrum sind gebündelt abrufbar unter dem Direkt-Link Corona-Impfung.