Die DB setzt die Modernisierung ihrer Infrastruktur auf der Strecke zwischen Dortmund und Hamm fort. Vom 9. bis zum 26. Oktober laufen vier verschiedene Maßnahmen, vor allem im Abschnitt rund um Kamen. In dieser Zeit ist die Strecke für den Zugverkehr gesperrt, denn die Experten der Bahn arbeiten an vier Baustellen gleichzeitig: an neuen Oberleitungen, Lärmschutzwänden, sowie am Bau einer Eisenbahnüberführung.

Außerdem finden letzte Arbeiten zur Modernisierung des Kamener Bahnhofs statt. „Es ist inzwischen geübte Praxis, einzelne Projekte in einem großen Paket zu bündeln. Diese Arbeiten führen wir dann gleichzeitig während einer Sperrung aus“, so Achim Albrecht, Leiter Investitionsplanung der DB Netz AG in Hamm. „Der Vorteil liegt auf der Hand: Während der Vollsperrung der Strecke bekommen wir viel mehr geschafft, als bei vielen, kurzen Sperrungen oder bei eingleisigem Betrieb. Die Einschränkungen für Reisende sind in der Summe, gerade in den Ferien, viel geringer.“

Bauvorhaben während der Vollsperrung

Im gesamten Bereich des Bahnhofs Kamen bis zum Neubau der Eisenbahnüberführung „Südkamener Straße“ erneuert die Deutsche Bahn auf einer Länge von zwei Kilometern die Oberleitungen. Der Bahnhofsbereich erhält eine komplett neue Elektrifizierung. Insgesamt werden 72 neue Masten aufgerichtet, von denen zahlreiche schon gegründet und gestellt sind. Während der Sperrung wird das Kettenwerk, bestehend aus Tragseil und Fahrdraht, von den alten Oberleitungen zurückgebaut. Sobald alle Masten aufgerichtet sind, kann das neue Kettenwerk mit einer Gesamtlänge von mehr als zehn Kilometern über alle Bahnhofsgleise montiert und reguliert werden. Die alten Masten werden abschließend zurückgebaut. Im Jahr 2021 soll die Erneuerung der Oberleitung auf der 3,5 km langen Strecke zwischen der Südkamener Straße und Dortmund-Kurl fortgeführt werden.

Vorarbeiten für Eisenbahnüberführung an der Südkamener Straße:

Die Deutsche Bahn beseitigt gemeinsam mit dem Kreis Unna den Bahnübergang „Südkamener Straße“ in Kamen. Die Vorarbeiten haben bereits im Mai 2020 begonnen

Seit einigen Wochen laufen Bohrpfahlarbeiten zur Herstellung einer wasserdichten Baugrubenumschließung. Die DB erstellt hierfür in Höhe des Geländes rund 250 Bohrpfähle mit einer Länge von 16 bis 20 Metern außerhalb des Gleisbereiches. Dies ist aufgrund des hochstehenden Grundwassers erforderlich und sorgt während der Bauausführung für eine wasserdichte Baugrube. Während der 14-tägigen Sperrung kommen weitere 60 Pfähle im Gleisbereich hinzu. Dabei werden für jeden Pfahl rund 23 m³ Beton benötigt, d.h. in Summe werden mehr als 7.000 m³ Beton verbaut.

Bahnübergang soll 2023 in Betrieb gehen

Nach der Sperrpause laufen die Arbeiten weiter. So werden unter anderem das Rahmenbauwerk und die Baugrube hergestellt. In einer weiteren Sperrpause Ende November (27.11. bis 30.11.) werden die Hilfsbrücken eingebaut, damit die Züge auch während der gesamten Bauausführung weiterhin fahren können. Anschließend werden 500 Tonnen Schotter und 240 Meter neue Schienen verlegt. Der Einschub der neben den Gleisen erstellten Eisenbahnüberführung ist für den Oktober 2021 geplant. Anschließend beginnt der Kreis Unna mit dem Neubau der Straße. Sollten diese Arbeiten planmäßig voranschreiten, kann die DB den Bahnübergang voraussichtlich im Jahr 2023 endgültig außer Betrieb nehmen.

Neuer Lärmschutz

Die DB baut in Hamm eine neue Schallschutzwand, um Anwohner vor Schienenlärm zu schützen. Die Wand ist über 500 Meter lang und drei Meter hoch. Die Lärmschutzwand beginnt nördlich des Bahnübergangs Friedhofsweg und führt bis nördlich der Eisenbahnüberführung Weetfelder Str. in Hamm. Im Bauzeitraum werden 116 Gründungsrohe eingerammt und anschließend die Stützen und Sockel eingesetzt. In nachfolgenden Sperrpausen bis 30. November werden die Wände aufgerichtet. Die Baukosten dieser Maßnahme belaufen sich auf rund 1,4 Millionen Euro.

Abschluss Modernisierung Kamen Bahnhof

Die Modernisierung des Kamener Bahnhofs geht in die Endphase: Nachdem das Dach am Hausbahnsteig und die Personenunterführung bereits 2018 modernisiert worden sind, startet nun die Sanierung des Dachs am Mittelbahnsteig. Auf einer Länge von 49 Metern wird die Dacheindeckung inkl. Entwässerung komplett erneuert. Parallel wird die Stahlkonstruktion gereinigt und neu beschichtet. Bereits 2018 hat die Deutsche Bahn die Personenunterführung modernisiert. Die Investitionen, getragen vom Land NRW und der DB, belaufen sich insgesamt auf rund 2,2 Millionen Euro.

Mit den aktuellen Maßnahmen investiert die Deutsche Bahn über 33 Millionen Euro in die Modernisierung der Infrastruktur zwischen Dortmund und Hamm.

Die Bauarbeiten führen zu folgenden Änderungen im Zugverkehr

RE 1 (RRX) Aachen Hbf ◄► Hamm Hbf: Die Züge fallen zwischen Dortmund Hbf ◄► Hamm Hbf. Als Ersatz verkehren Busse.

RE 3 Düsseldorf Hbf ◄► Hamm Hbf: Die Züge werden zwischen Dortmund Hbf ◄► Hamm Hbf ohne Zwischenhalt umgeleitet. Als Ersatz zu den ausfallenden Halten verkehren Busse

RE 6 (RRX) Minden ◄► Köln/Bonn Flughafen: Die Züge fallen zwischen Dortmund Hbf ◄► Hamm Hbf aus. Als Ersatz verkehren Busse

RE 11 (RRX) Kassel / Hamm Hbf ◄► Düsseldorf Hbf: Die Züge fallen zwischen Dortmund Hbf ◄► Hamm Hbf aus. Als Ersatz verkehren Busse

Änderungen im Fernverkehr während der Baumaßnahme

Die Züge des Fernverkehrs zwischen Dortmund und Hamm (Westfalen) werden umgeleitet und verkehren mit geänderten Fahrzeiten.

Fernverkehrslinien Düsseldorf-Dortmund-Hannover-Berlin: Die Züge werden zwischen Dortmund und Hamm (Westfalen) umgeleitet und verkehren mit geänderten Abfahrts- und Ankunftszeiten. Die Reisezeiten verlängern sich um bis zu

20 Minuten. Zum Teil entfallen Halte in Düsseldorf Hbf, Düsseldorf Flughafen und in Duisburg.

Fernverkehrslinie Richtung Dresden und Einzelzüge Richtung Erfurt/Gera: Diese Züge werden über Hagen umgeleitet, der Halt in Dortmund entfällt

Einzelzüge weiterer Fernverkehrslinien: Einzelnen Züge werden umleitet und zum Teil entfallen Halte in Dortmund und Bochum

Die Fahrplanänderungen sind in den Auskunfts- und Buchungssystemen eingearbeitet.