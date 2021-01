Allen Widrigkeiten des diesjährigen Corona-Winters zum Trotz haben am Westfalen-Kolleg Dortmund insgesamt 55 Studierende zum 18.12.2020 das Abitur abgelegt, 50 davon im Bildungsgang Kolleg und fünf im Bildungsgang Abendgymnasium, außerdem beenden sieben weitere Studierende dieses Jahrgangs ihre Schullaufbahn mit der Fachhochschulreife.

Anders als an Gymnasien, Gesamtschulen und Berufskollegs werden am Westfalen-Kolleg als Institution des Zweiten Bildungsweges nicht nur zum Sommer, sondern auch zum Winter Abiturprüfungen abgelegt. Dabei handelt es sich eigentlich um ein ganz normales Zentralabiturverfahren, das allerdings nur an den Weiterbildungskollegs des Landes NRW durchgeführt wird.

„In diesem Jahr erhält der Begriff Reifeprüfung jedoch noch mal eine ganz andere Bedeutung“, betont Dr. Wanda Klee, Schulleiterin des Westfalen-Kollegs. Die Studierenden mussten dieses Mal nicht nur die für eine Abiturprüfung ohnehin schon notwendige Disziplin und Nervenstärke beweisen, sondern darüber hinaus bereits seit dem Frühjahr mit den besonderen Coronabedingungen zurechtkommen, das heißt, Distanzunterricht im Frühjahr, Einhalten der AHA-Regeln während des Präsenzunterrichts und der Prüfungsphase. „Das war eine Herausforderung“, so Schulleiterin Dr. Klee, „alle Beteiligten haben diese jedoch mit Bravour gemeistert.“

Am Westfalen-Kolleg gelang es gerade noch bis kurz vor dem Lockdown die letzten Prüfungen abzunehmen. Die für den 18.12. geplante und bereits auf die Corona-Bedingungen von vor dem Lockdown angepasste Abiturfeier musste allerdings kurzfristig verschoben werden. Sie soll sobald wie möglich nachgeholt werden.

Infos Westfalen-Kolleg Dortmund

Anschrift:

Rheinische Straße 67 - 69

D-44137 Dortmund

Kontakt:

www.westfalenkolleg-dortmund.de

Tel. 0231/139050

Das Westfalen-Kolleg Dortmund ist eine Schule des Zweiten Bildungsweges. Zum nächsten Semesterbeginn am 1. Februar 2021 sind sowohl in den Bildungsgängen „Abendgymnasium“ als auch „Kolleg“ (ganztags) noch Plätze frei.