Auch einzeln können jetzt an den letzten Ferientagen Fahrgeschäfte im Pop up-Freizeitpark an den Westfalenhallen mit einem Flanierticket genutzt werden.

funDOmio öffnet bis zum letzten Ferientag, Dienstag, 11.August, legt kurz eine Pause ein. Und öffnet dann noch einmal am Wochenende auf 60.000 qm mit viel Abstand und einem speziellen Hygiene-Konzept, vom Freitag, 14., bis Sonntag, 16. August für Kirmesfans.

Tickets gibt's vorab unter Freizeitpark Dortmund und vor Ort. Geöffnet ist der Pop-up Freizeitpark täglich von 11 bis 21 Uhr.