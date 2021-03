Über ein Jahr lang sammelte eine AG des Karl-Schiller-Berufskollegs mehr als 330 private Glücksmomente von Menschen mit Handicap und gründet eine Initiative. Dazu nutzten Sie vor allem die sozialen Medien. Ihr Ziel? Sie möchten zeigen, wie glücklich man trotz, oder vielleicht gerade auch weil man eine Behinderung hat, sein kann. Denn zu häufig steht ihrer Meinung nach das Unglück dieser, unserer Mitmenschen im Vordergrund.

Sieben SchülerInnen haben es gemeinsam mit zwei Lehrkräften geschafft, während der Pandemie nur über den digitalen Austausch ein Musikvideo unter dem Titel "Glücksmensch - Glück kennt kein Handicap" zu produzieren. Bereits seit Februar 2020 baten sie Menschen mit einem Handicap darum, ihnen ihre privaten Glücksmomente in Form von Videos und Fotos zuzusenden. „Das ging dann recht schnell viral“, so Abdul Tekin, einer der Schüler des Projekts. Bis zum Herbst hatte das Team so viele Medieneinsendungen zusammen, dass mit dem Schnitt begonnen werden konnte. Zur musikalischen Begleitung fand man das passende Lied „Glücksmoment“ des Interpreten Thomas Cwik, der begeistert sofort seine Zusage gab und sogar an den Videomeetings des Teams teilnahm.

Video macht gute Laune



"Wir wollten ein Video, dass beim Zusehen und -hören einfach nur gute Laune macht und zum Denken anregt", ergänzt Katharina Röper, eine weitere Teilnehmerin des Projekts. Im Video zu sehen sind nun dutzende Glücksmomente aus dem Alltag von großen und kleinen Personen mit größeren oder kleineren Handicaps. Für die Veröffentlichung des Videos wurde eigens ein Youtube-Kanal mit dem Namen „Initiative Stärken“ angelegt. Es wurde unter folgendem Link veröffentlicht: https://www.youtube.com/channel/UC_NDHhd2OIAy6CpHFBlRzOQ