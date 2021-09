Bis zum 7. November zeigen Dortmunder Urban Sketchers auf Einladung des Retter-Restaurants Fabulose ihre Ausstellung im Langen August an der Braunschweiger Straße 22. Zeichnerische Momentaufnahmen des Alltags und des Stadtbilds machen Urban Sketching aus.

Mit Kohle, Aquarell oder Bleistift wird gezeichnet und die Kreativen geben Einsicht in ihre Skizzenbücher. Zu sehen ist die Ausstellung Do,, Fr,, Sa, von 16 bis 22 Uhr und So. von 12 bis 21 Uhr. Zu sehen sind Zeichnungen von Wilfried Ahlmeyer, René A. Becerra, Birgit Encke, Michael Gührke, Astrid Hänig-Fischer, Tanja Krause, Karolin Kriesch, Zenon Nowakowski, Martin Theil, Anne Trösken, Michael Weigelt und Inge Zeller. Die Urban Sketchers Gruppe trifft sich zum Zeichnen donnerstags ab 18 Uhr in der Innenstadt. "Neue" sind willkommen.