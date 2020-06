Eine neue Coronaschutz-Verordnung ist in Kraft getreten, die sportlich in erster Linie eine Lockerung für den Kontaktsport ermöglicht. In geschlossenen Räumen dürfen nun bis zu zehn Sportler miteinander trainieren, ohne den Mindestabstand einhalten zu müssen.

Dabei wird darauf hingewiesen, dass eine gute Durchlüftung sicherzustellen ist. Im Freien darf eine Gruppe nun aus bis zu 30 Sportlern bestehen. Trotz dieser Lockerungen, weist der Stadtsportbund (SSB) darauf hin, dass der Sportbetrieb wachsam geöffnet werden müsse, um für die Gesundheit aller zu sorgen. Näheres für Vereine unter: https://www.vibss.de/vereinsmanagement/ablage-slider/coronavirus-covid-19-sars-cov-2/. Der SSB informiert auch unter Tel. 50 111 11.