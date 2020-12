Der Mitbegründer und Vorsitzende des Behindertenpolitischen Netzwerks Friedrich-Wilhelm Herkelmann ist im Alter von 71 Jahren verstorben.



Oberbürgermeister Thomas Westphal würdigt Herkelmann wegen seines vielfältigen und unermüdlichen ehrenamtlichen Engagements als eine Bereicherung für die Stadt. „Sein ganzheitlicher Fokus auf die Menschen und ihre Bedürfnisse war vorbildlich“, so Thomas Westphal.

Friedrich-Wilhelm Herkelmann, der 1949 in Dortmund geboren wurde und auch in Dortmund lebte, engagierte sich seit über 50 Jahren für die Belange und Interessen von Menschen mit Behinderung. Seit 1971 war er aktives Mitglied im Sozialverband Deutschlands (SoVD), den er als langjähriger Vorsitzender in Dortmund leitete. Bis auf Bundes- und Landesebene übernahm Friedrich-Wilhelm Herkelmann wichtige Funktionen innerhalb der SoVD, zuletzt auch als 1. Ortsvorsitzender des SoVD Ortsverbandes Brackel.

Träger des Bundesverdienstkreuzes



Seit 1995 wirkte Friedrich-Wilhelm Herkelmann in der Jugendarbeit der FIMITIC (Internationaler Verband für körperlich behinderter Menschen) mit, wo er mehrere Jahre lang als Vizepräsident und später als Präsident tätig war. Im Februar 2004 wurde Friedrich-Wilhelm Herkelmann das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen.

Sein Engagement wird fehlen



Innerhalb Dortmunds prägte er die Behindertenarbeit als Mitbegründer und Vorsitzender des Behindertenpolitischen Netzwerks der Stadt Dortmund seit 2006 maßgeblich. Seit Jahrzenten war Herkelmann beratendes Mitglied in den jeweiligen Planungs- und Bauausschüssen sowie im Inklusionsbeirat, an dessen Gründung er maßgeblich beteiligt war, im Gestaltungsbeirat, im Beirat für Nahmobilität sowie im begleitenden Arbeitskreis des Masterplans Mobilität. Die Ehrennadel der Stadt wurde ihm am 29. Juni 2020 von Oberbürgermeister Ullrich Sierau verliehen. Dem Behindertenpolitischen Netzwerk wird er mit seinem Fachwissen und seiner Erfahrung fehlen. Als Mensch zeichneten ihn seine freundliche und offene Wesensart, seine Hilfebereitschaft und sein Humor aus.