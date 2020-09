Wer schreibt, der bleibt! – SI-Corona-Edition

Soroptimist International (SI) ist eine weltweite Organisation von berufstätigen Frauen in Führungspositionen.

Wichtig sind den Soroptimistinnen diese Werte:

Menschenrechte für alle, Erweiterung der Möglichkeiten für Frauen,

weltweiter Frieden und internationale Verständigung,

Integrität und demokratische Entscheidungsfindung,

Ehrenamtliche Arbeit und Vielfalt und Freundschaft.

SI regt Aktionen in verschiedenen Bereichen an und schafft Möglichkeiten, um das Leben von Frauen und Mädchen zu verbessern. Dabei helfen ein globales Netzwerk und internationale Partnerschaften.

In den außergewöhnlichen Zeiten der Pandemie, in denen persönlicher Kontakt eingeschränkt und Zuneigung zu zeigen schwierig ist, tut es gut zu wissen, dass nahestehende Menschen aneinander denken.

So entstand die Idee der Aktion. Liebevoll gestaltete Klappkarten mit Umschlag (1,75 € / Karte)an Freunde, Geliebte, Verwandte und Bekannte zu schicken. Ein kleiner Gruß, der Nähe bestätigt.Ideale Mutmacher und auch Dekoration für die eigenen vier Wände. Herzliche Grüße als Erinnerung an lebendige Beziehungen.

Die Motivgeber der Aktion:

Bettina Brökelschen, Künstlerin und Soroptimistin im Club Dortmund (Zitat:„Liebevoll gestaltete Karten mit schönen Details berühren das Herz.“)

Jalal Khaboura, Kooperationspartner vom Projekt PerMenti

Timon Wichmann, ein junger Mann, der sich für graphisches Gestalten interessiert.

Alle haben sich mit Feuereifer und Herzblut an das Gestalten der Postkartenmotivegemacht gemacht.

Sabine Klecker, Soroptimistin, hatte die Idee zu den Sprüchen während des Corona-Lockdowns. „Wir setzen mit dieser Aktion kleine Zeichen der Freude und der Solidarität. (Zitat Sabine Klecker)

Mit dem Erlös werden soziale Projekte unterstützt:

Die letzten drei Schwerpunktprojekte des SI Clubs Dortmund:

Die Dortmunder Frauenberatungsstelle berät und hilft bei häuslicher und sexualisierter Gewalt

PerMenti unterstützt zugewanderte qualifizierte Frauen beim Einstieg in den Beruf

Die bunte Schule will in der Dortmunder Nordstadt, einem Schmelztiegel der Kulturen,„Kinder stärken, Eltern stärken, Stadtteil stärken.“

„Qualifizierte geflüchtete Frauen haben ein enormes Potenzial, das bisher wenig genutzt wird. Empowerment der Frauen und Sensibilisierung von Unternehmen haben vielen Frauen im Projekt PerMenti einen erfolgreichen Start in den Beruf ermöglicht.“ (Zitat: SI Dortmund Präsidentin Monika Goldmann)

Daniel Pelzer, Inhaber des EDEKA Stadtkrone, ist großzügiger Unterstützer des Projektes.

Verkaufsstellen

EDEKA Stadtkrone - Lissaboner Allee 7 - 44269 Dortmund

VinoVin - Kaiserstraße 77 - 44135 Dortmund

Bonifatius-Buchhandlung - Propsteihof 6 - 44137 Dortmund

Christina Franke Meisterfloristik - Kirchhörder Str. 69 - 44229 Dortmund

Nähere Informationen unter https: clubdortmund.soroptimist.de

Spenden nehmen wir gerne an unter: Soroptimist Hilfswerk Dortmund e.V.

IBAN: DE50 4408 0050 0103 5496 00 - BIC: DRESDEFF440 - Commerzbank AG