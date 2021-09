25 junge Menschen starteten Anfang September ihre Ausbildung und 6 junge Männer und Frauen ihr Studium bei der Arbeitsagentur Dortmund.

Die Auszubildenden haben das Berufsziel „Fachangestellte/r für Arbeitsmarktdienstleistungen“. Sie absolvieren ihre Praktikumsabschnitte in der Agentur für Arbeit Dortmund, Hagen, Iserlohn, Siegen und Hamm. Zunächst wurden alle Nachwuchskräfte aus dem gesamten Personalverbund eingeladen und von der Geschäftsführung in Dortmund begrüßt (siehe Foto).

Theorie und Praxis



Auch auf akademischer Ebene bekommt die Agentur für Arbeit Zuwachs. Sechs junge Erwachsene nehmen ihr Studium mit den Fachrichtungen „Arbeitsmarktmanagement“ oder „Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung“ für die Agentur auf. Alle Studenten durchlaufen während des dreijährigen Studiums sowohl mehrere Studienabschnitte an der Hochschule der Bundesagentur in Mannheim als auch praktische Etappen in der Agentur für Arbeit vor Ort.

Jetzt für 2022 bewerben



Kaum haben die jungen Nachwuchskräfte ihre Ausbildung und ihr Studium begonnen, so ist bereits die Suche nach neuen Nachwuchskräften für das Einstellungsjahr 2022 gestartet. Weitere Infos und Bewerbung unter www.arbeitsagentur.de/ba-karriere.