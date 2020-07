Die Dortmunder Digitalagentur Optimerch war 2019 die am schnellsten wachsende Agentur Deutschlands in der Kategorie „Honorarumsatz unter 2,5 Millionen Euro“. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung der Fachzeitschrift „iBusiness“ in Koproduktion mit dem Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) und den Marketing-Fachmagazinen Horizont und W&V.

In dem aktuellen Internetagentur-Ranking der Fachzeitschrift werden die 180 wachstumsstärksten Agenturen gelistet, die sich aus Dienstleistern und Anwendern interaktiver Anwendungen zusammensetzen.

Mehr Umsatz, mehr Mitarbeiter, mehr Reichweite – die Optimerch GmbH blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück. Sie konnte ihren Umsatz um 250 Prozent beziehungsweise 700.000 Euro steigern. Das Unternehmen mit Sitz in der Hansastraße 95 beschäftigt aktuell zehn Mitarbeiter und kann damit auch ein deutliches Personalwachstum verzeichnen. Das Team um Geschäftsführer-Duo Rüstem Göksu und Daniel Bruckhaus setzt dabei auf Young Professionals und Absolventen der umliegenden Universitäten.

Loyale Kunden



Die erfolgreiche Entwicklung führt Daniel Bruckhaus auf zwei Gründe zurück: „Es sind zum einen unsere loyalen Kunden, die gemeinsam mit uns mutig in kreative Kampagnen und die Zukunft investieren. Durch ihr Vertrauen motivieren sie uns jeden Tag aufs Neue, sie und unsere Agentur voranzubringen. Zum anderen ist es unser kreatives Team, das aus echten Online-Marketing-Enthusiasten besteht. Sie alle denken nach, mit und voraus."

Das Unternehmen wurde im Jahr 2018 von Rüstem Göksu und Daniel Bruckhaus in Dortmund gegründet. Beide Geschäftsführer blicken auf mehr als zehn Jahre Erfahrung im Online-Marketing zurück.

Optimierter Handel

Der Firmenname Optimerch stehe für optimierten Handel. Dabei entwickele die Agentur nicht nur Lösungen für Online-Shops und den digitalen Handel. Auch für lokal ansässige Dienstleister würden Strategien erarbeitet und umgesetzt.

Geschäftsführer Daniel Bruckhaus ist zudem aktives Mitglied der Wirtschaftsjunioren bei der IHK zu Dortmund und seit Anfang des Jahres 2020 Vorsitzender des Vereins.

Die Agentur entschied sich bewusst für Büroräume in einem Coworking-Space, der nicht nur ökonomische Vorteile biete, sondern gleichzeitig Raum für einen kreativen Austausch über Bürogrenzen hinweg schaffe. Zum anderen setze das Team auf die Idee eines „Paperless Office“, welches dank moderner Softwarelösungen und elektronischer Datenspeicherung auf Papierdokumente verzichtet.

Wachstum 2020

Für das Geschäftsjahr 2020 ist erneut ein Wachstum geplant: Besonders in Zeiten der Corona-Krise will die Digitalagentur Partner für noch mehr Unternehmen sein, die ihren Sitz in Dortmund und der Umgebung haben. „Diese Unternehmen wollen sich in der digitalen Welt etablieren und befinden sich auf der Suche nach digitalen Lösungen sowie einer transparenten und ganzheitlichen Betreuung. Hier möchten wir unterstützen“, beschreibt Bruckhaus. Co-Geschäftsführer Göksu ergänzt: „Wir möchten besonders in Krisenzeiten sichere Arbeitsplätze schaffen, das Optimerch-Team durch stetige Weiterbildung stärken und neue Mitarbeiter finden.”