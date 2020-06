Für seine herausragende Leistung im Lebensmitteleinzelhandel erhielt Kaufmann Lukas Sanecki mit seinem Rewe-Markt in der Rittershausstraße den begehrten Branchenpreis „Supermarktstars 2020“. In der Kategorie „Jungunternehmer des Jahres“ konnte Sanecki punkten.



Seit seinem Start als Kaufmann in der Rittershausstraße im Jahre 2015 engagiert sich der 35-Jährige im Kreuzviertel. Längst ist Sanecki im gründerzeitlich geprägten Stadtteil fest verwurzelt und überzeugt Anwohner und Kunden mit seinen nachbarschaftlichen Aktionen: Bei seinem letzten Clean-Up-Aufruf zur Säuberung des Stadtteils versammelte Sanecki knapp 50 freiwillige Helfer, die 220 Kilo Müll und Unrat in Säcke verfrachteten und entsorgten. Hier zeigt der Kaufmann, dass er sein Lebensmotto „Niemals etwas zu erwarten, was man nicht selbst bereit ist zu tun“ tatsächlich umsetzt. Auch die Spende von zwei Insektenhotels für eine Kita und einen Kleingartenverein sowie seine Unterstützung von sozial benachteiligten Kindern mit der Initiative "climb" sind für Sanecki eine Ehrensache.

In seinem Markt nahe der historischen Möllerbrücke steigerte der Betriebswirt mit seinem 85 Mitarbeiter starken Team in den ersten drei Jahren den Umsatz um fast 20 Prozent auf gleicher Fläche. Zu Beginn des Jahres konnte er den Markt um 200 qm für frisches Sushi erweitern.