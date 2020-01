Nach einem versuchten Raubüberfall am Samstag (25.1.) auf eine Weinhandlung in Brechten in der Evinger Straße, nahe der Straße Im Dorfe, sucht die Polizei Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge betrat ein maskierter Mann gegen 11.55 Uhr den Verkaufsraum. Er hielt der Mitarbeiterin ein Messer entgegen und verlangte Geld. Die Frau nahm eine Weinflasche in die Hand und forderte den Täter ihrerseits auf, das Geschäft zu verlassen. Mit Erfolg: Ohne Beute flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

Die Mitarbeiterin beschrieb den Täter wie folgt: etwa 190 cm groß, normale bis kräftige Statur, blau-grau-grüne Augen, graue Mütze mit Krempe, Tuch oder Mundschutz vor Nase und Mund (mit darauf abgebildeten "Totenkopfzähnen"), olivfarbener Parka. Zudem soll der Mann deutsch ohne Akzent gesprochen haben.

Zeugen werden gebeten, sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter Tel. 0231/132-7441 zu melden.