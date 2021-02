„5 Wochen – 5 Herausforderungen“ heißen die Fastenimpulse, zu denen die katholischen Pastoralverbünde Dortmund-Nord-West und Eving-Brechten auf dem Kanal „himmelirdisch“ einladen: Videos auf YouTube und Instagram sollen zum Ausprobieren anregen und helfen, mehr „gute Zeit“ im eigenen Leben zu verwirklichen.

"Haben wir noch Lust auf noch mehr Verzicht?"

GemeindereferentMarkus Kohlenberg

Mit Videoimpulsen lädt Gemeindereferent Markus Kohlenberg auf dem Kanal „himmelirdisch“ dazu ein, auf fünf unterschiedliche Weisen die Fastenzeit zu erleben. „Als die Fastenzeit immer näherkam, habe ich mich gefragt, ob wir nach all den Monaten der Einschränkungen noch Lust auf noch mehr Verzicht haben“, erzählt Kohlenberg. „Aber die Fastenzeit oder auch österliche Bußzeit, ist für mich viel mehr als nur Fasten und Verzicht.“

Es gehe dabei um ein Umkehren und Umdenken, also eine Zeit der Veränderung. In der Bibel seien Fastenzeiten eine Übung, um sich vor wichtigen Entscheidungen oder neuen Lebensabschnitten zu fokussieren und sich klar zu werden, was wirklich im Leben zähle.

So kann man sich auf „himmelirdisch“ in jeder der fünf Fastenwochen einer neuen Herausforderung stellen: Eine Woche einfach leben. Eine Woche anders leben. Eine Woche grenzenlos leben. Eine Woche achtsam sein. Eine Woche gelassen sein. Dabei wird man diese Herausforderungen sicherlich nicht direkt umsetzen können. Aber schon das Bedenken und Ausprobieren sei ein erster Schritt, hin zu einem erfüllteren Leben.

Die Fastenimpulse findet man online auf YouTube und Instagram per Suchbegriff „himmelirdisch“. Hier die direkten Links:www.youtube.com/channel/UCfxjo2s8cAP6apcLxKz89rw/ und www.instagram.com/himmelirdisch/ .

 Auf den YouTube- und Instagram-Kanälen der fusionierenden Pastoralverbünde gibt es zudem weitere Impulse zu den Fastensonntagen und Feiertagen. Dort geben die fünf Seelsorger*innen des Pastoralteams abwechselnd Impulse in kurzen Videos, die sich am Evangelium des jeweiligen Tages orientieren. Dieses Angebot läuft seit der Corona-Pandemie regelmäßig und soll auch in Zukunft einer der Wege sein, Menschen in den Stadtbezirken und darüber hinaus zu erreichen (die direkten Links lauten: www.youtube.com/c/nordwesten und www.instagram.com/nord_westen)

 Homepage:www.nord-westen.de.