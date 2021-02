Sobald in Dortmund der Corona-Inzidenzwert dauerhaft auf unter 35 gesunken ist, will man im Pastoralen Raum Kirche Dortmund-Nordost der katholischen Kirchengemeinden im Stadtbezirk Scharnhorst wieder mit den Gottesdiensten beginnen. Pfarrer Reinhard Bürger, Leiter des Pastoralen Raumes, hat dies jetzt mitgeteilt. "Zunächst aber gehen wir erst noch einmal in die Verlängerung des Lockdowns." Dies haben Pastoralteam und Pfarrgemeinderats-Vorstand so entschieden.

Bürger führt dazu aus: "Viele Menschen in unseren Gemeinden haben den Wunsch, dass die Gottesdienste endlich wieder stattfinden. Den hauptberuflichen Seelsorgern geht es genauso." Man habe sich bisher in seinen Entscheidungen an den Leitlinien orientiert, die von den politisch Verantwortlichen in Bund und Land NRW beschlossen waren. "Jetzt haben die Ministerpräsident*innen und die Kanzlerin beschlossen, den Lockdown bis zum 7. März aufrecht zu halten. Allerdings können Schulen und Kitas und einige Gewerbe schon früher wieder den Betrieb aufnehmen. Erfreulicherweise gehen zur Zeit auch die Inzidenzzahlen zurück. Ein Wert von unter 35 ist nun die magische Grenze, die eine Lockerung des Lockdown möglich macht", so der Pfarrer.

Bürger verweist die Gemeindemitglieder zudem darauf, auf die Aushänge in den Schaukästen und auf die neuesten Nachrichten auf der Internetseite (www.kirche-dortmund-nordost.de) zu achten, die Gemeindenachrichten können laut Bürger durch den langen Vorlauf bei der Drucklegung nie ganz tagesaktuell sein. In Schaukästen und online werde man indes "ganz aktuell informieren, wann unsere Gottesdienste zunächst als Wortgottesdienste wieder aufgenommen werden", so der Pfarrer.