Schweren Herzens haben sich die Organisatoren des Oktoberfestes der Kirchderner Bläsergemeinschaft St. Bonifatius entschlossen, auch in diesem Jahr ihr traditionelles Oktoberfest coronabedingt abzusagen. Etwas anderes für den 1. Oktober sollten sich die Fans trotzdem nicht vornehmen: Die Bläser laden an dem Freitag ab 19 Uhr ersatzweise zur "Weiß-Blauen Stunde" unter das Vordach des Gemeindehauses, Derner Str. 393a, ein.

"Wegen der ungewissen Lage ist das Fest, so wie es alle gewohnt sind, nicht durchzuführen. Unsere Gäste erwarten dort eine ausgelassene Stimmung, zünftige Musik unserer Hausband, Gesang, lustige Beiträge und eine unkomplizierte Bewirtung. All dies ist unter den gegebenen Umständen von der Bläsergemeinschaft nicht zu gewährleisten", hofft Chor-Sprecher Jürgen Zeglarski, das beliebte Oktoberfest dann im nächsten Jahr wieder in bewährter Form feiern zu können.

Platzkonzert, Fotoschau, Brezeln und Bier

Nun wollen die Kirchderner Bläser ihre Gäste am 1.10. um 19 Uhr mit einem kleinen Platzkonzert begrüßen. Danach gibt es eine Bildershow mit Fotos vom „Oktoberfest dahoam“ 2020. Im Anschluss lädt die Bläsergemeinschaft auf eine Brezel und ein Oktoberfestbier aus der Flasche ein - alternativ auch zum alkoholfreien Getränk bekommen. Zudem will die Chor-Band, die „Original Oberkirchderner“, die „Weiß-Blaue Stunde" musikalisch begleiten.