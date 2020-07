Der Verein Dortmunder Heilpflanzengarten holt den im März wegen Corona ausgefallenen Heilpflanzen-Vortragsabend über den Japanischen Knöterich nun am Dienstag, 4. August, um 18.30 Uhr in der PhytAro-Heilpflanzenschule, Im Karrenberg 56, in Kirchderne nach. Die Kräuterfachfrau Clauda Backenecker berichtet in gewohnter Weise viel Wissenswertes, dazu gibt es viele Geschichten und Anekdoten.

Kostenbeitrag pro Abend: 8 Euro (als Spende für den Heilpflanzengarten). Anmeldung bei der Phytaro-Schule, Tel. 0231/88086613, E-Mail: kontakt@phytaro.de.