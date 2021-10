Aus Gründen der Verkehrssicherheit lässt das Grünflächenamt der Stadt derzeit u.a. in den Stadtbezirken Eving und Innenstadt-Nord eine Reihe nicht mehr standfester Bäume auf städtischen Flächen fällen. Überwiegend sind Morschungen und Faulstellen in ihren Stämmen und Kronen festgestellt worden; teils sind große Teile der Bäume bereits trocken.

Folgende Bäume werden u.a. im Bezirk Eving gefällt: an der Brechtener Grundschule, Evinger Str. 600, eine Kirsche, an der Ecke Schiffhorst/Evinger Straße ein Ahorn, im Bereich Hagenauweg/Am Gulloh eine Kirsche, an der ehemaligen Minister-Stein-Schule, Gretelweg 35, eine Kirsche, in der Grünanlage an der Nachoder Straße eine Ulme, an der Max-Wittmann-Schule, Oberevinger Str.155, eine Weide, in der Grünanlage am Externberg drei Eschen, an der Alten Ellinghauser Straße 5 eine Kirsche sowie im Bereich Jahn-/Schenkendorfstraße eine Kastanie. Schon zum Nachbarbezirk Innenstadt-Nord gehört der Fredenbaumpark, in dem ein Ahornbaum gefällt wird.

Die betroffenen Bäume sind bereits mit orangefarbenen Banderolen und einem farbigen Kreuz markiert worden. Die gefällten Bäume sollen durch neue ersetzt werden.