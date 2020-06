Der CDU-Stadtbezirk Scharnhorst geht nach eigener Einschätzung mit aussichtsreichen Kandidat*innen in die Wahlen zum Rat der Stadt Dortmund am 13. September 2020.

Mit Justine Grollmann und Uwe Waßmann treten zwei aktuelle Ratsmitglieder aus dem Stadtbezirk erneut an und haben mit dem Plätzen 3 und 5 auf der CDU-Reserveliste dabei beste Aussichten, erneut in den Rat der Stadt einzuziehen. Dritter im Bunde ist Werner Gollnick, der erstmalig für den Rat der Stadt kandidiert und auf Platz 33 der Reserveliste steht.

Die Aufstellungsversammlung der CDU Dortmund hat ihre Kandidat*innen vor einigen Tagen in ihrer Aufstellungsversammlung ernannt, die aufgrund der Corona-Pandemie zeitverzögert stattfand.

Somit hat die CDU Scharnhorst ihre Personalvorschläge für die Wahlkreise 14 (Gollnick), 15 (Grollmann) und 16 (Waßmann) erfolgreich durch den Parteitag bringen können.

Stadtbezirksvorsitzender Uwe Waßmann aus Kurl freut sich über das erfolgreiche Abschneiden der Vorschläge: „Ich neue mich sehr, dass wir in einer harmonischen Atmosphäre in der CDU im Stadtbezirk Scharnhorst unsere Kandidat*innen für die Bezirksvertretung und den Rat aufgestellt haben und alle Kandidaturen große Zustimmung bekommen haben. Wir sind gut aufgestellt und wollen mit einem inhaltlich und personell attraktiven Angebot die Wähler*innen überzeugen,“ kündigt Waßmann einen engagierten Wahlkampf an.