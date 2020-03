Gute Nachrichten für die Kinder und Jugendlichen in Lanstrop: Dank der großzügigen Unterstützung von BB4U, des Vereins Bieber.Burmann for you von Architektin Regina Bieber und Dachdeckermeisterin Nicola Weller-Burmann, hat der Kinder- und Jugendtreff (JuKi) Lanstrop nicht nur eine neue Küche und einen Anbau mit viel Platz zum Kicken, Toben und Spielen erhalten.

Eine Überdachung der Terrasse ermöglicht es den Kindern und Jugendlichen neuerdings außerdem, sich auch bei schlechtem Wetter draußen aufhalten. Auch der Gartenbereich hat profitiert: Er verfügt jetzt über eine Spielfläche aus Kunstrasen, der auch Fußballspielen standhält. Für eine Spendensumme von insgesamt rund 200.000 Euro präsentiert sich der JuKi ganz neu.

Im Beisein der Kinder und Jugendlichen, von Dortmunds Jugenddezernentin Daniela Schneckenburger und weiteren Beteiligten wurden die neuen und neu eingerichteten Räume nach dem abgeschlossenen Um- und Anbau jetzt offiziell an der Gürtlerstraße 3 vorgestellt. Schneckenburger bedankte sich bei Regina Bieber und Nicola Weller-Burmann vom Verein BB4U.

Anschließend gibt es einen gemeinsamen Rundgang durch die Räume und den Garten sowie einen Snack, den die Kinder in der neuen Küche zubereitet hatten.

Regina Bieber und Nicola Weller-Burmann haben mit ihrem Verein BB4U die Planung und Organisation des Umbaus sowie die Modernisierung der Räumlichkeiten durch Fachfirmen ermöglicht. Auch durch den teils unentgeltlichen Einsatz vieler Dortmunder Unternehmen konnten die umfangreichen Arbeiten gestemmt werden. Beteiligt waren u.a. die Firmen Rundholz, Elektro Kocher, Wohnideen Kresse sowie Zurbrüggen.