Zum Boule-Spiel auf der Anlage in Grevel lädt für Freitag, 22. Oktober, das Seniorenprojekt "Begegnung VorOrt" der Wohlfahrtsverbände zusammen mit dem Bürger- und Heimatverein Grevel ein.

"Die Teilnehmer*innen des ersten Boule-Nachmittags Ende August baten um eine Wiederholung des Angebots. Jetzt ist es soweit", kündigt Susanne Schulte, Projektkoordinatorin seitens der AWO für den Stadtbezirk Scharnhorst, das Event an.

Jede*r kann mitmachen, ob mit oder ohne Erfahrung. Wer Boule-Kugeln hat, bringt diese mit. Wer keine hat, kommt trotzdem. Susanne Schulte von "Begegnung VorOrt" hat die Spielutensilien dabei – und auch die Plauderbänke. So sind auch Zuschauer*innen willkommen. Wer will, bringt sich einen Imbiss mit. Treffen ist auf dem (neuen) Dorfplatz Grevel an der Ecke In der Liethe/Am Brandhof um um 14 Uhr.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht nötig, wäre aber prima: Susanne Schulte kann hierzu unter Tel. 0231/9934-320 angerufen werden.

P.S.: Von der Boule-Bahn auf dem Dorfplatz, die vom Bürger- und Heimatverein gut gepflegt ist, hat man einen fantastischen Blick auf Dortmund, den die Spieler*innen in den Pausen genießen können.