Nach der Capoeira-Workshop-Premiere im Jahr 2019 war es jüngst nach langer Corona-Pause endlich wieder möglich, dass die Capoeira-Abteilung der DJK Eintracht Scharnhorst unter der Leitung von (Contramestre Jarí) Marcos Pacheco Melo zumindest einen zweiten Workshop in kleinerer Form für die Capoeira-Kinder der DJK auf die Beine stellen konnte.

Der Mini-Workshop mit anschließender Batizado (Feuertaufe) fand im Rahmen des gewohnten Trainings in der Turnhalle der Paul-Dohrmann-Schule in Scharnhorst statt. In der Batizado erhielten die Kinder ihre bedeutende erste Kordel, symbolisiert diese doch die Aufnahme in die Capoeira-Gemeinschaft. Üblicherweise spielen die Kinder dann zum ersten Mal in der Roda (Kreis) mit einem Capoeira-Meister.

Kinder, die sich schon länger dem brasilianischen Kampfkunst-Tanz verschrieben haben, bekamen in der Troca de Corda (Kordelwechsel) eine neue Kordel überreicht.

Ausklingen ließ die DJK ihr Capoeira-Event dann bei einem gemeinsamen Essen.

Und hinsichtlich des nächsten Events hofft man in Scharnhorst, dann vielleicht sogar eine Capoeira-Show realisieren zu können.

INFO: Das Capoeira-Training der DJK Eintracht findet immer donnerstags von 16 bis 17 Uhr für die Drei- bis Achtjährigen und von 17 bis 18 Uhr für die Kinder und Jugendlichen ab neun Jahren in der Turnhalle der Paul Dohrmann Schule; am Sanderoth 2 statt.