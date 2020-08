Gunther Niermann, Geschäftsführer des Paritätischen in Dortmund, überbrachte kürzlich 3.000 Einweg-Masken für die Mitarbeitender der Werkhof Projekt gGmbH an der Gärtnerei am Werzenkamp.

Diese sind Teil von insgesamt 5 Millionen Einweg-Mund-Nasen-Schutze, die der Wohlfahrtsverband seinen ca. 3.100 Mitgliedsorganisationen in NRW kostenlos zur Verfügung stellt. Gespendet wurden die Masken von der Firma BASF.

„Unsere Mitarbeiter in den verschiedenen Angeboten der Arbeitsmarktförderung können häufig nicht auf engen Kontakt zu den Nutzern verzichten. Beratung, Anleitung und Betreuung geht eben dauerhaft nicht vollkommen kontaktlos. Daher müssen wir sie mit entsprechender Schutzausrüstung ausstatten.“ stellt Christina Groth, Standortleiterin des Werkhofs in Dortmund fest.

Holger Schelte, Prokurist des Werkhofs ergänzt: „Das ist für uns schon ziemlich problematisch, da die meisten unserer Angebote ja eher unterfinanziert sind und diese coronabedingten Mehrausgaben bislang nicht einkalkuliert werden konnten.“

Daher kommt die große Anzahl gespendeter Masken, z.B. für die Maßnahmen und Projekte in der Werkhof Gärtnerei am Werzenkamp in Grevel, wie gerufen. „Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Mitgliedsorganisationen mit dieser Spende in ihrer Arbeit direkt unterstützen können!“ betont Gunther Niermann für den Paritätischen abschließend.